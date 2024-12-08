СервисТорг-ДВ, компания
город: пос. Трудовое
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: улица Лермонтова, 5 ст4
Индекс: 690910.0
Телефон: +7 (423) 273‒95‒95
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://servicetorg-dv.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (май-октябрь: пн-пт 9:00-17:00; сб 9:00-15:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк