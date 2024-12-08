СервисТорг-ДВ, компания

город: пос. Трудовое

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: улица Лермонтова, 5 ст4

Индекс: 690910.0

Телефон: +7 (423) 273‒95‒95

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://servicetorg-dv.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (май-октябрь: пн-пт 9:00-17:00; сб 9:00-15:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк