Серый пол в интерьере: особенности разных покрытий и советы по сочетанию (75 фото)

Рассказываем, как подобрать правильные оттенок и фактуру для серого пола и с чем сочетать в интерьере, чтобы смотрелось гармонично.

Сизый, пепельный, графитовый, перламутровый или стальной — сотни оттенков ахромата объединяют лаконичность и универсальность. На разных текстурах нейтральный цвет раскрывается по-новому, при этом он остается идеальным фоном и благодаря этому часто используется в отделке. В статье покажем красивые фото серого пола в интерьере, расскажем, какие виды покрытий можно найти в этом цвете и — главное — с чем их сочетать.

Cерый пол в интерьере квартиры

Особенности цвета

Варианты покрытий

— Ламинат

— Керамогранит

— Плитка

— Кварцвинил

— Наливной пол

— Бетон

С чем сочетать в интерьере

— Со стенами

— С мебелью

— С дверными проемами

— С текстилем и декором

Особенности цвета

Главная особенность ахромата — его универсальность. Он может быть частью лаконичного монохромного интерьера или фоном для более ярких цветов. Светлые оттенки серого делают комнату легкой и воздушной, визуально расширяя пространство, темные — более солидной и визуально дорогой. Можно подобрать тон и исходя из цветотемпературы: теплый или холодный.

Важную роль в восприятии серого играют фактуры. Матовое покрытие делает его мягче, глянец добавляет парадности и элегантности, а бетонные фактуры — брутальности. Среди сотен оттенков ахромата есть те, которые органично смотрятся на деревянных покрытиях, и те, которые лучше использовать для камня или мрамора.

Дизайн: Мария Ничипоренко. Фото: Максим Максимов. Стиль: Нелли Муратова

Дизайн: Мария Ничипоренко. Фото: Максим Максимов. Стиль: Нелли Муратова

Дизайн: Дмитрий Погодин и Платон Рогов. Фото: Инна Каблукова

Дизайн: Дмитрий Погодин и Платон Рогов. Фото: Инна Каблукова

Дизайн: Антонина Ванифатова и Полина Никонова. Фото: Екатерина Гейц

Дизайн: Мария Ничипоренко. Фото: Максим Канакин. Стиль: Нелли Муратова

ShutterStock/Fotodom.ru

Дизайн: Максим Юрченко и Аида Таова. Фото: Екатерина Гейц. Стиль: Composition_9

Дизайн: Екатерина Пашнина

Дизайн: Виктория Бутвина. Фото: Ирина Павленко

Варианты покрытий

Чтобы пол в квартире был не только красивым, но и практичным, важно правильно подобрать покрытие. В серых тонах выпускают разные.

Ламинат

Многослойное покрытие, визуально имитирующее древесину, камень или бетон, но более дешевое и легкое в укладке. Износостойкое, особенно если выбрать класс от 32 и выше, что важно для помещений с высокой проходимостью. Большой плюс — широкий выбор оттенков серого, от светлых до графитовых, что позволяет легко вписать такой пол в любой стиль.

Дизайн: Екатерина Пашнина

Дизайн: Екатерина Пашнина

Дизайн: Татьяна Новикова. Фото: Константин Пырьев. Стиль: Анастасия Пырьева

Яндекс Маркет/StoneWay

Дизайн: Наталья Солнцева

Дизайн: Наталья Солнцева

Керамогранит

Прочный и долговечный материал, устойчивый к механическим повреждениям, перепадам температуры и влажности. Он идеально подходит для зон с высокой нагрузкой, таких как кухня, прихожая или ванная. В отличие от натурального камня, керамогранит легче в уходе и дешевле. Серый пол из керамогранита в интерьере может быть матовым или глянцевым, с фактурой под бетон или мрамор, что добавляет покрытию выразительности.

Дизайн: Виктория Бутвина. Фото: Ирина Павленко

Дизайн: Ирина Максименко и Татьяна Шматова. Фото: Владислав Лысенко

Дизайн: Алена Ромашкова. Фото: Сергей Кузнецов

Дизайн: Алена Ромашкова. Фото: Сергей Кузнецов

Дизайн: Екатерина Пашнина. Фото: Елизавета Гуровская

ShutterStock/Fotodom.ru

Дизайн: Мария Ничипоренко. Фото: Максим Канакин. Стиль: Нелли Муратова

Плитка

Классический выбор для кухонь, ванных комнат и балконов. Она меньше и легче керамогранита, как правило, и дешевле тоже. Подходит для помещений любой площади, в том числе очень маленьких. Устойчива к влаге, пару, высоким температурам. За ней легко ухаживать. Единственный минус — это холодный материал, и по нему может быть некомфортно ходить босыми ногами. Но проблема решается установкой теплого пола или использованием ковриков. В интерьере серая плитка на полу может быть простой однотонной (например, в благородном перламутровом оттенке), с фактурой натурального материала, в технике терраццо, с узором.

Дизайн: Евгения Акимова

Дизайн: Регина Бикбулатова. Фото: Вера Деблик

Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер

Соцсети блогера maria_h.o.m.e

Дизайн: студия Antis. Фото: Кирилл Бондарев

Соцсети мастера evgeniy_wood_furniture

Кварцвинил

Современное прочное, надежное и неприхотливое в уходе покрытие. Состоит из нескольких слоев, один из которых — кварцевый песок, что делает материал невероятно износостойким. Серый кварцвинил применяют в интерьерах, где нужна имитация натуральных материалов, будь то камень или бетон. Покрытие не скользит и не боится воды, что делает его идеальным для ванных комнат, кухонь и даже балконов. Еще один плюс — его легко уложить самостоятельно благодаря замковому соединению. По характеристикам кварцвинил похож на плитку или керамогранит, но в отличие от них более теплый и приятный на ощупь.

Дизайн: Елизавета Филиппова. Фото: Михаил Чекалов

Дизайн: Елизавета Филиппова. Фото: Михаил Чекалов

Яндекс Маркет/OBI

Дизайн: Кристина Личик. Фото: Анастасия Кутырина. Стиль: Наталья Балашова

Дизайн: Кристина Личик. Фото: Анастасия Кутырина. Стиль: Наталья Балашова

Дизайн: Виктория Бутвина. Фото: Ирина Павленко

Наливной пол

Бесшовное покрытие с самовыравнивающейся смесью в основе. Его главная особенность — цельная, идеально ровная поверхность. Смотрится необычно и эффектно, а главное — такая отделка прослужит десятки лет. Она прочная, износостойкая, не боится влаги и пара, любой бытовой химии. Основная сложность — заливка и подготовка поверхности должны быть идеальными. Это непростой процесс, и лучше всего привлечь к нему профессионального мастера.

Бетон

Чаще всего на бетон укладывают какое-то напольное покрытие, но иногда можно оставить его в качестве чистовой отделки: например, просто покрыв стяжку специальной краской для этого материала. Он долговечен, прост в уходе, устойчив к повреждениям. Бетонные полы встречаются в интерьерах в стиле лофт, минимализм или эклектика. Естественный оттенок добавляет пространству дерзости, порой даже брутальности. Его можно сочетать с такими же холодными фактурами или, наоборот, добавить больше дерева, мягких тканей, выкрасить стены в светлые цвета. В зависимости от других элементов интерьера получится совершенно разное восприятие пространства.

Living4media/Fotodom.ru

Соцсети студии int2architecture

Соцсети студии thedesignory

Соцсети студии thedesignory

Соцсети блогера gretamaeinteriors

Living4media/Fotodom.ru

С чем сочетать в интерьере

Теперь — о правилах сочетания серого пола в интерьере с отделкой, мебелью и другими элементами.

Серый пол в интерьере и цвет стен

Белый и серый — классический дуэт, который создает ощущение простора и чистоты. Если хочется добавить тепла в такой интерьер, выбирайте напольное покрытие под дерево или в теплых серо-бежевых тонах. Комбинация ахроматов стилистически универсальна, но особенно хорошо работает в скандинавском, эко, минимализме. Белые стены также создают отличный фон для ярких акцентов в виде декора, текстиля или отдельных предметов мебели.

Если вы оформляете комнату в монохромной гамме, то подберите для стен близкий оттенок. Главное правило — они должны быть светлее пола хотя бы на пару тонов, иначе получится эффект тесной коробки. Светло-серые стены и темно-серый пол добавят пространству глубины и станут спокойным благородным фоном. Чтобы избежать скуки, добавьте текстурности: используйте штукатурку или рельефные обои под покраску, имитацию камня или бетона.

Дизайн: Кристина Личик. Фото: Анастасия Кутырина. Стиль: Наталья Балашова

Дизайн: Кристина Личик. Фото: Анастасия Кутырина. Стиль: Наталья Балашова

Дизайн: Дмитрий Погодин и Платон Рогов. Фото: Инна Каблукова

Дизайн: Алена Ромашкова. Фото: Сергей Кузнецов

Дизайн: Анастасия Стадникова. Фото: Наталья Градусова

Дизайн: Елизавета Филиппова. Фото: Михаил Чекалов

Наконец, если ахромат кажется вам холодным или у покрытия соответствующая фактура, подберите для стен мягкий пастельный оттенок: например, бледно-розовый, нежно-голубой, кремовый, сиреневый или мятный. Такой интерьер будет выглядеть уютно, но при этом свежо. Пастельная гамма хороша в любых помещениях, но особенно — в спальнях и детских комнатах, где особенно важна расслабленная атмосфера.

Дизайн: Евгения Акимова

Дизайн: Вера Шмыкова. Фото: Арсений Игнатов. Стиль: Кира Прохорова

Дизайн: Екатерина Пашнина

Дизайн: Екатерина Пашнина

Дизайн: Ирина Максименко и Татьяна Шматова. Фото: Владислав Лысенко

Дизайн: Екатерина Пашнина. Фото: Елизавета Гуровская

Дизайн: Наталья Солнцева

Смелое, но эффектное решение — сочетать нейтральный пол с темными стенами. Оно подойдет для просторных помещений с большими окнами, где много света. Такой интерьер будет выглядеть броско и эффектно, но важно сбалансировать его белыми или металлическими акцентами, светлой мебелью. Обязательно — продумать освещение.

Дизайн: Екатерина Загородняя. Фото: Евгений Гнесин

Дизайн: Татьяна Новикова. Фото: Константин Пырьев. Стиль: Анастасия Пырьева

Дизайн: Татьяна Новикова. Фото: Константин Пырьев. Стиль: Анастасия Пырьева

Дизайн: Татьяна Новикова. Фото: Константин Пырьев. Стиль: Анастасия Пырьева

С мебелью

Дерево — лучший компаньон для серого цвета. Особенно красиво смотрятся теплые оттенки дуба, ореха или тика. Они добавляют интерьеру ощущение природного уюта. Мебель из светлого дерева создаст ощущение легкости, ее часто выбирают для лаконичных современных интерьеров, минимализма, экостиля. А если хочется контраста, то темное дерево (например, венге) станет эффектным акцентом.

Мебель базовых цветов хорошо сочетается с серым полом из любого материала. Получается спокойный и гармоничный интерьер. Только обязательно расставьте акценты, чтобы пространство не выглядело слишком просто и скучно. Это могут быть как вкрапления ярких цветов, так и необычные по форме, фактуре предметы.

Наконец, такой пол — идеальный фон для яркой мебели. Красный или желтый диван, горчичные кресла или изумрудные стулья будут выделяться на фоне отделки и станут главными героями интерьера. Комбинация яркого и спокойного оттенков актуальна для любого стиля.

Дизайн: Валентина Дукмас. Фото: Антон Иванов. Стиль: Диана Ремизова

Дизайн: Валентина Дукмас. Фото: Антон Иванов. Стиль: Диана Ремизова

Дизайн: Ольга Слугина

Дизайн: студия Antis. Фото: Кирилл Бондарев

Дизайн: Мария Ничипоренко. Фото: Максим Канакин. Стиль: Нелли Муратова

Дизайн: Алена Ромашкова. Фото: Сергей Кузнецов

Дизайн: Кристина Личик. Фото: Анастасия Кутырина. Стиль: Наталья Балашова

С дверными проемами

С чем комбинировать дверное полотно и плинтус — популярный вопрос. Чаще всего эти детали подбирают под напольное покрытие, и в этом случае есть несколько вариантов сочетания:

В тон полу — он при такой комбинации может быть точно такого же оттенка или на 1-2 темнее. Оба варианта смотрятся хорошо, особенно если стены будут в той же цветовой гамме, но более светлыми. Отсутствие резких контрастов визуально сглаживает границы поверхностей и поэтому подходит для маленьких комнат.

Светлые двери — могут быть в тон стен или в одном из базовых цветов (белый, кремовый, слоновая кость, перламутровый). Этот вариант подойдет для легких воздушных интерьеров, пол также лучше выполнить в светлом оттенке серого.

Яркие двери — самый контрастный вариант, который подойдет для эклектичных интерьеров со сложной палитрой. Стены при этом могут быть яркими или такими же нейтральными, возможно, даже ровно того же оттенка, что и пол. Плинтусы, как правило, подбирают или окрашивают в цвет дверного полотна. Он же может повторяться в оформлении окон.

Дизайн: Екатерина Пашнина

Дизайн: Вера Шмыкова. Фото: Арсений Игнатов. Стиль: Кира Прохорова

Дизайн: Юлия Ненахова. Фото: Андрей Машкин. Стиль: Ольга Пархоменко

С текстилем и декором

Серый пол может создавать ощущение холода. Сбалансировать его поможет текстиль в теплых тонах: бежевый, терракотовый, золотистый. Эти цвета в шторах, подушках или коврах смягчают интерьер, делают его уютнее. А если отделка в целом нейтральная и необходимо добавить пространству динамики, выбирайте текстиль и декор насыщенных цветов. Подойдут ткани с геометрическим, абстрактным или природным рисунком — узор выбирайте в зависимости от общего стиля.

Особого внимания заслуживает декор. Он поможет расставить акценты или подчеркнуть фактуру напольного покрытия. Например, с камнем и бетоном отлично смотрятся металлические аксессуары. Латунь и медь добавят блеска, хромированные детали — брутальности.

Серый пол в сочетании с такими же или более светлыми стенами — хороший фон для искусства. Повесьте в комнате одну яркую картинку, несколько пестрых постеров или минималистичные черно-белые фотографии. Используйте контрастные или объемные рамы, чтобы сакцентировать внимание на изображениях.

Наконец, помните, что живые растения — один из лучших способов оживить ахроматический интерьер. Яркая зелень на нейтральном фоне выглядит свежо и уютно, добавляет красок. Для подоконников и полок выбирайте компактные сорта, возможно, цветущие. А на пол можно поставить крупные растения, такие как фикусы или пальмы.

Дизайн: Юлия Ненахова. Фото: Андрей Машкин. Стиль: Ольга Пархоменко

Дизайн: Мария Ничипоренко. Фото: Максим Канакин. Стиль: Нелли Муратова

Дизайн: Кристина Личик. Фото: Анастасия Кутырина. Стиль: Наталья Балашова

Дизайн: Кристина Личик. Фото: Анастасия Кутырина. Стиль: Наталья Балашова

Дизайн: Кристина Личик. Фото: Анастасия Кутырина. Стиль: Наталья Балашова

Дизайн: Виктория Бутвина. Фото: Ирина Павленко