Северная Корея испытала новые баллистические ракеты со сверхбольшой боеголовкой

Северная Корея провела испытания новых тактических баллистических ракет с использованием сверхбольших боеголовок и модифицированных крылатых ракет, сообщает Zakon.kz.

По информации информационного агентства KCNA, Ким Чен Ын руководивший испытаниями, заявил, что они необходимы из-за серьезной угрозы безопасности страны со стороны внешних сил.

На прошлой неделе Северная Корея также представила свой первый публичный отчет об объекте по обогащению урана.

Лидер КНДР подчеркнул «необходимость продолжать укреплять ядерные силы и наращивать сильнейший военно-технический потенциал.

По данным KCNA, в испытаниях в среду участвовала новая тактическая баллистическая ракета Hwasongpho-11-Da-4.5, что указывает на то, что она является частью серии баллистических ракет малой дальности. Ракета была оснащена сверхбольшой обычной боеголовкой массой 4,5 тонны.