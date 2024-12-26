Северное сияние, производственный цех
город: рп. Линево
Район: Искитимский район
Адрес: Промышленная зона, 2
Индекс: 633216.0
Телефон: +7 (383) 258‒76‒92
Мобильный Телефон: +7‒903‒997‒35‒75
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк