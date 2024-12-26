Северное сияние, производственный цех

город: рп. Линево

Район: Искитимский район

Адрес: Промышленная зона, 2

Индекс: 633216.0

Телефон: +7 (383) 258‒76‒92

Мобильный Телефон: +7‒903‒997‒35‒75

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк