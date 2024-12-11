Северный луч, оптово-розничная компания

город: Копейск

Район: Копейский городской округ

Адрес: Кузнецова, 23

Индекс: 456601.0

Телефон: +7 (351) 220‒28‒20

Мобильный Телефон: +7‒900‒071‒82‒06

Сайт: http://luch74.ru

вид деятельности: Входные двери, Комплектующие для окон, Межкомнатные двери, Окна, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк