Северный луч, оптово-розничная компания
город: Копейск
Район: Копейский городской округ
Адрес: Кузнецова, 23
Индекс: 456601.0
Телефон: +7 (351) 220‒28‒20
Мобильный Телефон: +7‒900‒071‒82‒06
Сайт: http://luch74.ru
вид деятельности: Входные двери, Комплектующие для окон, Межкомнатные двери, Окна, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк