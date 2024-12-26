СЕВерСтрой-НЧ, производственная фирма

город: Набережные Челны

Район: Набережные Челны городской округ

Адрес: Моторная улица, 2/15

Индекс: 423800.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк