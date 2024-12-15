Севстройторг, торговая компания

город: Северодвинск

Район: Северодвинск городской округ

Адрес: Морской проспект, 53

Индекс: 164523.0

Телефон: +7 (8184) 51‒07‒41

Мобильный Телефон: +7‒900‒911‒83‒71

Сайт: http://sevstroytorg.com

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 11:00 до 17:00, Вс: с 11:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк