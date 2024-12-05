Севстройторг, торговая компания

город: Архангельск

Район: Архангельск городской округ

Адрес: Тимме, 23

Индекс: 163071.0

Телефон: +7 (8182) 641‒353

Мобильный Телефон: +7‒900‒918‒50‒55

Сайт: http://sevstroytorg.com

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 11:00 до 17:00, Вс: с 11:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк