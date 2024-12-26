Севзапстройсервис, торговая компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Софийская улица, 6 к5

Индекс: 192236.0

Телефон: +7 (812) 490‒74‒26

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Бетон / Раствор, Кирпич, Строительные блоки, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк