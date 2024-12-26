Севзапстройсервис, торговая компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Софийская улица, 6 к5
Индекс: 192236.0
Телефон: +7 (812) 490‒74‒26
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Бетон / Раствор, Кирпич, Строительные блоки, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк