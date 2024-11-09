Сейсмологи предсказали США 30-метровое цунами и разрушительное землетрясение

Сейсмологи предсказали США 30-метровое цунами и разрушительное землетрясение

Сейсмологи предсказали США 30-метровое цунами и разрушительное землетрясение

Сейсмологи предупредили власти США о возможном землетрясении силой 9 баллов и 30-метровом цунами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, ученые выявили тревожные признаки в разломе, используя высокоточные подводные карты. Катастрофа угрожает побережью Северной Америки — от южной части Канады до северной Калифорнии.

По прогнозам исследователей, в ближайшие годы США могут столкнуться с природными катаклизмами колоссальной силы. Сейсмологи полагают, что цунами и землетрясения такого масштаба могут привести к серьезным последствиям, включая частичное затопление нескольких штатов.

youcanchoose

19-летняя россиянка родила сына, не зная о своей беременности

19-летняя россиянка родила сына, не зная о своей беременности

Тайский монах потратил пожертвования прихожан на дорогие подарки возлюбленной

Тайский монах потратил пожертвования прихожан на дорогие подарки возлюбленной

Иранскую студентку, раздевшуюся в знак протеста, отправили на принудительное лечение

Иранскую студентку, раздевшуюся в знак протеста, отправили на принудительное лечение

В Иране ответили на заявления о причастности к покушениям на Трампа

В Иране ответили на заявления о причастности к покушениям на Трампа

Полностью запретить телесные наказания детей планируют в Кыргызстане

Полностью запретить телесные наказания детей планируют в Кыргызстане

20 человек погибли во время взрыва на железнодорожной станции в Пакистане

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.