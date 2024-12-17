Сфера, производственная компания

город: Таганрог

Район: Таганрог городской округ

Адрес: Поляковское шоссе, 17

Индекс: nan

Телефон: +7 (8634) 45‒17‒69

Мобильный Телефон: +7‒951‒517‒36‒77

Сайт: nan

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлическая / жестяная тара, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Металлообработка, Нержавеющий металлопрокат, Оргстекло / Поликарбонат, Песок / Щебень, Порошковые краски, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк