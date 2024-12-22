Сфера, Уральская машиностроительная компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Монтажников, 8/1

Индекс: 454038.0

Телефон: +7 (351) 220‒40‒95

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://urmks.ru

вид деятельности: Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Металлообработка, Огнеупорные материалы / изделия, Сварочные работы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк