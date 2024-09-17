Шакира разозлилась на фаната во время съемок музыкального клипа

Шакира разозлилась на фаната во время съемок музыкального клипа

Шакира разозлилась на фаната во время съемок музыкального клипа

Колумбийская певица Шакира разозлилась на фаната, который во время съемок музыкального клипа в одном из ночных клубов в Майами снимал под ее платьем, сообщает Zakon.kz.

По информации TMZ, во время съемок с живой аудиторией на клип Soltera 47-летняя Шакира взобралась на подиум над зрителями. Один из поклонников артистки начал снимать под ее коротким платьем, и певица жестами дала ему понять, что видит происходящее.

Отмечается, что, потанцевав еще немного, она решила не продолжать, сделала оператору знак об окончании съемки и удалилась в VIP-зону.

По словам близких к Шакире источников, злилась она недолго.

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