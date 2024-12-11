Shemberg, завод по производству алюминиевых окон, фасадов и раздвижных конструкций

город: Ставрополь

Район: Ставрополь городской округ

Адрес: Промышленная 3-я, 3е

Индекс: 355035.0

Телефон: +7 (8652) 64‒66‒48

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://shemberg.ru/

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты