Shemberg, завод по производству алюминиевых окон, фасадов и раздвижных конструкций
город: Ставрополь
Район: Ставрополь городской округ
Адрес: Промышленная 3-я, 3е
Индекс: 355035.0
Телефон: +7 (8652) 64‒66‒48
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://shemberg.ru/
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты