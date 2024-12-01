Шесть человек вытащили из-под обломков после обрушения здания в США

Шесть человек вытащили из-под обломков обрушившегося в результате взрыва дома в американском штате Миссури, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC News, троим пострадавшим потребовалась реанимация:

«Все шестеро доставлены в университетскую больницу Колумбии в штате Миссури с травмами от средней до тяжелой степени».

Двоих пострадавших отправили в больницу на вертолете. Трое находились в критическом состоянии, им потребовалась экстенсивная реанимация.

О причинах, которые могли вызвать взрыв, пока не сообщается.

1 декабря 13 человек пострадали во Франции во время падения на гостей и участников фестиваля огромной металлической конструкции в форме синей птицы.