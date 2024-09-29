Школьников в Италии будут штрафовать за насилие над учителями

Школьников в Италии будут штрафовать за насилие над учителями

Школьников в Италии будут штрафовать за насилие над учителями

Итальянских школьников начнут штрафовать за издевательства над учителями, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает The Guardian, за агрессию или насилие по отношению к школьному персоналу введут штрафы от 500 евро до 10 тыс. евро.

Закон, который поддержала итальянская ассоциация директоров школ, стал следствием 110% роста числа насильственных инцидентов по отношению к школьным учителям с начала года по сравнению с прошлым. Во многих случаях учителям потребовалась медицинская помощь.

«Реформа оценок за поведение восстанавливает важность индивидуальной ответственности, ставит уважение к людям и общественным благам во главу угла и возвращает авторитет учителей», – заявил министр образования Джузеппе Вальдитара.

А в США 27-летний мужчина выдавал себя за старшеклассника, чтобы совращать детей.

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