Штакетники 21

город: Чебоксары

Район: Чебоксары городской округ

Адрес: улица Ивана Франко, 3

Индекс: 428008.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒960‒300‒79‒39

Сайт: http://shtaketniki21.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Погонажные изделия, Системы водоотведения, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты