Шурик

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Репищева улица, 14Б

Индекс: 197349.0

Телефон: +7 (812) 507‒97‒87

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://shurik.market

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты

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