Шурик
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Репищева улица, 14Б
Индекс: 197349.0
Телефон: +7 (812) 507‒97‒87
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://shurik.market
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты