Шутка телеведущего о паралимпийцах обернулась отменой шоу в Германии

Шутка телеведущего о паралимпийцах обернулась отменой шоу в Германии

Шутка телеведущего о паралимпийцах обернулась отменой шоу в Германии

Немецкий телеканал Sat.1 отменил выход нового шоу «Что в коробке» из-за шутки ведущего Люка Мокриджа о паралимпийцах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Bild, шутка касалась пловцов.

«Есть люди без ног и рук, которых бросают в бассейн – и побеждает тот, кто утонет последним», – заявил он в своем подкасте.

Отмечается, что после возникшего скандала ведущий извинился, заявил, что при создании этой шутки консультировался с паралимпийцами и другими юмористами. Несмотря на публичные извинения, руководство телеканала приняло решение не выпускать шоу в эфир.

Паралимпиада в Париже завершилась 8 августа. Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей.

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