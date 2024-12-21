Си Би Ай, торговая компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Электролитный проезд, 3 ст2

Индекс: 115230.0

Телефон: +7 (495) 109‒16‒06

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.bauc.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Услуги по устройству промышленных / наливных полов, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду