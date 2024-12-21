Си Би Ай, торговая компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: Электролитный проезд, 3 ст2
Индекс: 115230.0
Телефон: +7 (495) 109‒16‒06
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.bauc.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Услуги по устройству промышленных / наливных полов, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду