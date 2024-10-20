Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к войне

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин призвал военных всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить надежную боевую готовность, сообщает Zakon.kz.

Он выступил с заявлением через несколько дней после маневров около Тайваня, которому Пекин грозил уничтожением.

Речь Си Цзиньпин произнес, посещая бригаду ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 18 октября, передает CCTV. Он также отметил, что китайские солдаты должны «укрепить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности».

«Необходимо повышать реальные боевые возможности и возможности по стратегическому сдерживанию, решительно выполнять различные задачи, поставленные партией и народом», – отметил глава КНР.

14 октября 2024 года китайская армия провела учения «Совместный меч – 2024B» в водах вокруг Тайваня. По словам старшего полковника Ли Си, учения должны были стать «мощным» сдерживающим фактором для «сепаратистских сил», которые стремятся к независимости Тайваня.

Власти Тайваня назвали китайские военные учения провокацией. В зону противовоздушной обороны острова за время учений входили 90 самолетов, вертолетов и беспилотников.