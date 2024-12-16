Сиб-блок, компания по производству фактурированных пеноблоков, товарного полистиролбетона и двухстороннего забора под натуральный камень
город: пос. Элитный
Район: Новосибирский район
Адрес: Полевая, 35
Индекс: 630541.0
Телефон: +7 (383) 263‒30‒63
Мобильный Телефон: +7‒903‒900‒05‒53
Сайт: nan
вид деятельности: Облицовочный камень, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 20:00, Вт: с 08:00 до 20:00, Ср: с 08:00 до 20:00, Чт: с 08:00 до 20:00, Пт: с 08:00 до 20:00, Сб: с 08:00 до 20:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт