Сиб-блок, компания по производству фактурированных пеноблоков, товарного полистиролбетона и двухстороннего забора под натуральный камень

город: пос. Элитный

Район: Новосибирский район

Адрес: Полевая, 35

Индекс: 630541.0

Телефон: +7 (383) 263‒30‒63

Мобильный Телефон: +7‒903‒900‒05‒53

Сайт: nan

вид деятельности: Облицовочный камень, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 20:00, Вт: с 08:00 до 20:00, Ср: с 08:00 до 20:00, Чт: с 08:00 до 20:00, Пт: с 08:00 до 20:00, Сб: с 08:00 до 20:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт