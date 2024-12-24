Сиб-пенопласт, компания по производству пенопласта
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: Лесопильщиков улица, 156
Индекс: 660079.0
Телефон: +7 (391) 286‒44‒66
Мобильный Телефон: +7‒953‒588‒55‒44
Сайт: http://jivo.chat/AnVfOzfoGy
вид деятельности: Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Объёмные надписи и фигуры, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк