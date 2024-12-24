Сиб-пенопласт, компания по производству пенопласта

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: Лесопильщиков улица, 156

Индекс: 660079.0

Телефон: +7 (391) 286‒44‒66

Мобильный Телефон: +7‒953‒588‒55‒44

Сайт: http://jivo.chat/AnVfOzfoGy

вид деятельности: Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Объёмные надписи и фигуры, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк