СибАрт-Бетон, производственная компания

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Затонская, 18

Индекс: 660010.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒923‒270‒23‒17

Сайт: http://sibartbeton24.ru

вид деятельности: Строительные блоки, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк