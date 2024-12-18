СибАрт-Бетон, производственная компания
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: улица Затонская, 18
Индекс: 660010.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒923‒270‒23‒17
Сайт: http://sibartbeton24.ru
вид деятельности: Строительные блоки, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк