СибБестФасад, компания по продаже японских фасадов

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Чернышевский спуск, 5Б

Индекс: 630003.0

Телефон: +7 (383) 214‒34‒37

Мобильный Телефон: +7‒913‒959‒69‒59

Сайт: http://jivo.chat/17fptzgANG

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Высотные работы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк