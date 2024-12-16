СибБестФасад, компания по продаже японских фасадов
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Чернышевский спуск, 5Б
Индекс: 630003.0
Телефон: +7 (383) 214‒34‒37
Мобильный Телефон: +7‒913‒959‒69‒59
Сайт: http://jivo.chat/17fptzgANG
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Высотные работы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк