Сибирь-керамика, офис продаж

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: Звездова, 128

Индекс: 644031.0

Телефон: +7 (3812) 32‒41‒49

Мобильный Телефон: +7‒958‒853‒86‒10

Сайт: http://www.sibirkeramika.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты