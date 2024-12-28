Сибирь-керамика, офис продаж
город: Омск
Район: Омск городской округ
Адрес: Звездова, 128
Индекс: 644031.0
Телефон: +7 (3812) 32‒41‒49
Мобильный Телефон: +7‒958‒853‒86‒10
Сайт: http://www.sibirkeramika.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты