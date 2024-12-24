Сибирь, торгово-производственная компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Клубная, 106
Индекс: 630512.0
Телефон: +7 (383) 304‒77‒44
Мобильный Телефон: +7‒923‒700‒04‒78
Сайт: http://tpk-sibir.ru
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Заборы / Ограждения, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлообработка, Погонажные изделия, Полимерная порошковая окраска, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк