Сибирская Многопрофильная Компания

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Брянская, 142

Индекс: 660048.0

Телефон: +7 (391) 212‒22‒22

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://24-smk.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду