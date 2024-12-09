Сибирская Многопрофильная Компания
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: улица Брянская, 142
Индекс: 660048.0
Телефон: +7 (391) 212‒22‒22
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://24-smk.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду