Сибирские окна, торгово-производственная компания
город: Вихоревка
Район: Братский район
Адрес: Ленина, 18
Индекс: 665770.0
Телефон: +7 (3953) 27‒25‒95
Мобильный Телефон: +7‒908‒774‒43‒06
Сайт: nan
вид деятельности: Жалюзи, Окна, Ремонт окон, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк