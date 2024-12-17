Сибирские окна, торгово-производственная компания

город: Вихоревка

Район: Братский район

Адрес: Ленина, 18

Индекс: 665770.0

Телефон: +7 (3953) 27‒25‒95

Мобильный Телефон: +7‒908‒774‒43‒06

Сайт: nan

вид деятельности: Жалюзи, Окна, Ремонт окон, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк