Сибирский бизнес, компания по продаже кровельных, фасадных и теплоизоляционных материалов

город: Кемерово

Район: Кемеровский городской округ

Адрес: Шатурская, 2 к2

Индекс: 650021.0

Телефон: +7 (3842) 65‒75‒61

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://sbiznes.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк