Сибирский металл, металлобаза

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: Енисейский тракт, 8Б

Индекс: 660118.0

Телефон: +7 (391) 237‒27‒27

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.sibmet.com

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 12:00, Вт: с 08:30 до 12:00, Ср: с 08:30 до 12:00, Чт: с 08:30 до 12:00, Пт: с 08:30 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной (летний период: пн-пт 8:30-17:30, перерыв: 12:00-13:00; сб 9:00-14:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк