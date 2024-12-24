Сибметаллфасад, торгово-производственная компания по продаже кронштейнов для алюминиевых фасадов
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Ядринцевская, 73 к1
Индекс: 630099.0
Телефон: +7 (383) 286‒70‒52
Мобильный Телефон: +7‒913‒002‒70‒52
Сайт: http://www.metal-fasad.ru
вид деятельности: Комплектующие для окон, Металлоизделия, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк