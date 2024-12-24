Сибметаллфасад, торгово-производственная компания по продаже кронштейнов для алюминиевых фасадов

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Ядринцевская, 73 к1

Индекс: 630099.0

Телефон: +7 (383) 286‒70‒52

Мобильный Телефон: +7‒913‒002‒70‒52

Сайт: http://www.metal-fasad.ru

вид деятельности: Комплектующие для окон, Металлоизделия, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк