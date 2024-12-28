Сибсмк-комплект, компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: +7 (383) 277‒12‒17

Мобильный Телефон: +7‒952‒941‒20‒02

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гидроизоляционные работы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлоизделия, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Ремонт / отделка помещений, Сварочные работы, Стеновые панели, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк