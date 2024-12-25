Сибтеплокомплект, торговая компания

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Глинки, 1Б/3

Индекс: 660031.0

Телефон: +7 (391) 989‒10‒60

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.sibteplokomplekt.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты