Сибтеплокомплект, торговая компания

город: Абакан

Район: Абакан городской округ

Адрес: улица Кирова, 260 к2

Индекс: 655004.0

Телефон: +7 (3902) 39‒77‒07

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://sibteplokomplekt.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк