Сибтеплокомплект, торговая компания
город: Абакан
Район: Абакан городской округ
Адрес: улица Кирова, 260 к2
Индекс: 655004.0
Телефон: +7 (3902) 39‒77‒07
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://sibteplokomplekt.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк