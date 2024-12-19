Siding plus, торгово-монтажная компания

город: Нижний Тагил

Район: Нижний Тагил городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒611‒23‒37

Сайт: http://siding-plus.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:30 до 18:00, Вт: с 09:30 до 18:00, Ср: с 09:30 до 18:00, Чт: с 09:30 до 18:00, Пт: с 09:30 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк