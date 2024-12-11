Sign group, завод рекламы

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: улица Восстания, 12а/1

Индекс: 420044.0

Телефон: 8‒800‒770‒02‒03

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://lsign.ru

вид деятельности: Indoor-реклама (реклама в помещениях), Высотные работы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн рекламы, Изготовление рекламных конструкций, Изготовление табличек / бейджей, Материалы для наружной рекламы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Нанесение изображений на сувениры, Организация выставок, Размещение наружной рекламы, Рекламные агентства полного цикла, Световая реклама, Светотехника, Согласование наружной рекламы, Стеллажи / Витрины, Торгово-выставочное оборудование, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком