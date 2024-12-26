Silk plaster, магазин жидких обоев
город: Томск
Район: Томск городской округ
Адрес: Карла Маркса, 38а
Индекс: 634009.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒913‒815‒81‒58
Сайт: http://oboi70.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Обои, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 11:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком