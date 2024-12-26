Silk plaster, магазин жидких обоев

город: Томск

Район: Томск городской округ

Адрес: Карла Маркса, 38а

Индекс: 634009.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒913‒815‒81‒58

Сайт: http://oboi70.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Обои, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 11:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

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