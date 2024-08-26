Сильные дожди парализовали Анкару

Сильные дожди парализовали Анкару

Из-за дождя в столице Турции были затоплены подземные переходы, многие проспекты и улицы, первые этажи некоторых домов и магазинов, дорога и транспортные средства, сообщает Zakon.kz.

Как передает TRT Haber, ливень, начавшийся в полдень 25 августа оказал негативное влияние на жизнь. Практически полностью парализовало Анкару. Все рабочие процессы остановилась в районах Чанкая, Чубук, Акюрт, Кахраманказан, Пурсаклар, Кечиорен, Этимесгут, Енимахалле, Синкан, Гёлбаши и Мамак.

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Водителям было трудно передвигаться в пробках, но некоторые автомобили полностью застряли в лужах. Местные коммунальные службы работали над открытием решеток в местах скопления воды.

Сильные дожди парализовали Анкару

Предупреждение об опасности выпустил и глава города.

Днями ранее лесной пожар вспыхнул в турецком городе Измир, огонь подобрался и к стенам больницы.

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