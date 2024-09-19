Сильные радиопомехи выявили от спутников Starlink Илона Маска

Европейские ученые заявили, что спутники интернет-связи Starlink, принадлежащие компании Илона Маска, производят сильные радиопомехи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Astronomy&Astrophysics, ученые из Нидерландов, Великобритании и Франции пришли к выводу, что новые спутники Starlink дают в 32 раза больше помех, чем старые аппараты.

Исследование проводилось с использованием радиотелескопа LOFAR. Анализ показал, что спутники Starlink V2-mini излучают в 32 раза более яркие непреднамеренные радиоволны по сравнению с первым поколением.

Также группа ученых обнаружила непреднамеренное электромагнитное излучение практически от всех наблюдаемых спутников Starlink, включая спутники как первого, так и второго поколения.

Ученые подчеркивают, что хотя спутники второго поколения были разработаны для улучшения связи и предоставления услуг связи, они несут растущую угрозу целостности астрономических наблюдений.