SILVER STONE, салон керамического гранита
город: Иркутск
Район: Иркутск городской округ
Адрес: Рабочая, 18д
Индекс: 664007.0
Телефон: +7 (3952) 280‒118
Мобильный Телефон: +7‒950‒051‒52‒23
Сайт: http://www.silver-stone-irk.ru
вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 10:00 до 19:00 (апрель-сентябрь: пн-вс 10:00-20:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты