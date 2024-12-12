SILVER STONE, салон керамического гранита

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Рабочая, 18д

Индекс: 664007.0

Телефон: +7 (3952) 280‒118

Мобильный Телефон: +7‒950‒051‒52‒23

Сайт: http://www.silver-stone-irk.ru

вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 10:00 до 19:00 (апрель-сентябрь: пн-вс 10:00-20:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты

youcanchoose

Бетолит, завод

Кровля и крепёж, оптово-розничная компания

Исовит, компания по изготовлению 3D-панелей и мебельных фасадов

Стройтэк, строительно-монтажная компания

Руффмастер, компания

Чита металл стандарт

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.