СимбирскПрофМеталл, торговая компания
город: Ульяновск
Район: Ульяновск городской округ
Адрес: проспект Антонова, 55
Индекс: 432072.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒937‒275‒50‒18
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Отделочные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк