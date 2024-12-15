СимбирскПрофМеталл, торговая компания

город: Ульяновск

Район: Ульяновск городской округ

Адрес: проспект Антонова, 55

Индекс: 432072.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒937‒275‒50‒18

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Отделочные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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