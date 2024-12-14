Симметрия, монтажная компания

город: Благовещенск

Район: Благовещенск городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒924‒848‒77‒60

Сайт: http://simmetria28.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Сварочные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк