Симметрия, монтажная компания
город: Благовещенск
Район: Благовещенск городской округ
Адрес: nan
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒924‒848‒77‒60
Сайт: http://simmetria28.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Сварочные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк