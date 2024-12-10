СИП СТРОЙСЕРВИС, производственно-строительная компания

город: Улан-Удэ

Район: Улан-Удэ городской округ

Адрес: проспект Автомобилистов, 2а

Индекс: 670045.0

Телефон: +7 (3012) 37‒97‒67

Мобильный Телефон: +7‒914‒837‒40‒57

Сайт: http://sipstroyservice.ru/

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Помощь в оформлении ипотеки, Строительство дач / коттеджей, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк