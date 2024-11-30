Сирийская армия признала продвижение боевиков в Алеппо

Повстанцы проникли во многие районы Алеппо, Вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкреплений, сообщает Zakon.kz.

В заявлении командования ВС Сирийской Арабской Республики, которое цитирует РИА «Новости», говорится о том, что группировки в последние часы вошли во многие районы Алеппо.

При этом сирийская армия отмечает, что повстанцы и террористы не могут закрепить укрепленные точки в городе в связи с тем, что Вооруженные силы продолжают наносить по боевикам удары в ожидании прибытия подкреплений и их распределения по всем направлениям боевых действий.

К утру 30 ноября 2024 года, по сообщению телеканала Al Mayadeen, группировки заняли более 40% территории западной части Алеппо.

Также по информации, которую приводит агентство Reuters, известно, что ранее сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо и все ведущие в город дороги. Это произошло на фоне того, как повстанцы, выступающие против президента Сирии Башара Асада, заявили о продвижении в центр Алеппо.

По словам собеседников агентства, армия получила приказ о «безопасном отходе» из основных районов города, куда вошли повстанцы.

29 ноября 2024 года сообщалось о не менее чем 70 палестинцах, которые были убиты при нескольких атаках израильских сил на населенный пункт Бейт-Лахия, расположенный на севере блокированного сектора Газа.