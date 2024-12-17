Система, торгово-строительная группа

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: проспект Космонавтов, 260/1

Индекс: nan

Телефон: +7 (343) 201‒15‒88

Мобильный Телефон: +7‒932‒614‒02‒07

Сайт: http://tsgekb.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Кровельные материалы, Ландшафтная архитектура, Материалы для дорожного строительства, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Подвесные потолки, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Товары для бань / саун, Тротуарная плитка, Укрывной матери

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты

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