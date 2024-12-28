Системы и технологии

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: Комсомольский проспект, 3в

Индекс: 660118.0

Телефон: +7 (391) 266‒77‒87

Мобильный Телефон: +7‒905‒975‒55‒88

Сайт: http://sistemyteh.blizko.ru/

вид деятельности: Входные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк