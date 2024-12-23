СитиПласт, торговая компания
город: Петрозаводск
Район: Петрозаводский городской округ
Адрес: Лесной проспект, 51 ст3
Индекс: 185014.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒963‒742‒37‒37
Сайт: http://citiplast.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Комплектующие для окон, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:30, Вт: с 09:00 до 12:30, Ср: с 09:00 до 12:30, Чт: с 09:00 до 12:30, Пт: с 09:00 до 12:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк