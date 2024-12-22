СК Армус, строительная компания

город: Набережные Челны

Район: Набережные Челны городской округ

Адрес: Казанский проспект, 256

Индекс: 423800.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒495‒84‒75

Сайт: nan

вид деятельности: Входные группы, Высотные работы, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк