СК Армус, строительная компания
город: Набережные Челны
Район: Набережные Челны городской округ
Адрес: Казанский проспект, 256
Индекс: 423800.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒927‒495‒84‒75
Сайт: nan
вид деятельности: Входные группы, Высотные работы, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк