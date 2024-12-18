Sk holding, строительно-торговая компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: Ленинградское шоссе, 65 ст5
Индекс: 125445.0
Телефон: +7 (495) 514‒02‒95
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://sk-h.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Ремонт / отделка помещений, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк