Sk holding, строительно-торговая компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Ленинградское шоссе, 65 ст5

Индекс: 125445.0

Телефон: +7 (495) 514‒02‒95

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://sk-h.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Ремонт / отделка помещений, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк